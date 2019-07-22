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На окрузі Савченко переміг Олександр Ковальов, який вивозив бійців "Беркута" з Києва

Ковальову в 2016 році пред'явили підозру в організації вивезення "Беркута" з Києва під час Революції гідності і знищення зброї після втечі Віктора Януковича
Лідер громадської організації "Ніхто крім нас", самовисуванець Олександр Ковальов перемагів в окрузі №51 (частина м. Горлівка, включаючи смт Зайцеве, і частина Бахмутського району Донецької області) на позачергових виборах до Верховної Ради.
На окрузі Савченко переміг Олександр Ковальов, який вивозив бійців "Беркута" з Києва Фото: соцмережі

За Ковальова проголосували 220 осіб (33,03% голосів).

Цікаво, що у 2016 році голова організації “Ніхто, крім нас” Олександр Ковальов підтвердив, що отримав підозру від Генпрокуратури щодо вивезення з Києва учасників розстрілу Майдану, бійців спецпідрозділу "Беркут".

Нагадаємо, що Надія Савченко фінішувала з позначкою 1,20% електоральної підтримки набравши всього 8 голосів.

Згідно з результатами 50,24% оброблених електронних протоколів, у Верховну Раду проходять: "Слуга народу" - 42,44% голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) - 12,87%, "Європейська солідарність" - 8, 65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук офіційно оголосила позачергові парламентські вибори відбулися.

Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що ймовірно, політсилі і не доведеться об'єднуватися з іншими партіями.

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