CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Прикарпатті чотири громади взялися за розроблення вело- та екомаршруту "Стежками карпатських громад". Для цього учасники проєкту підписали угоду про міжмуніципальне співробітництво.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Прикарпатті чотири громади разом створюють туристичний маршрут
В результаті ми отримаємо базову складову, щоб розвивати велотуристичну інфраструктуру за власні кошти чи ті, які зможемо ще залучати
Фото: з вільного доступу
Про це для коломийської телерадіокомпанії "НТК" розповіла учасниця робочої групи проєкту "Стежками карпатських громад" Ірина Жолоб, передає Укрінформ.
"Громади Печеніжинська, Ланчинська, Нижньовербізька та Коломийська об’єдналися, щоб взяти участь у проєкті Dobre. Вже підписаний договір про міжмуніципальне співробітництво. Ідея проєкту – розвиток туристичної інфраструктури територією чотирьох громад: як велоінфраструктури, так і розвиток екотуризму. Тобто люди зможуть ще й пішки пройти цей маршрут або мікромаршрути, які до нього увійдуть", – зазначила Жолоб.
За її словами, в межах проєкту на території громад облаштують велопарковки, місця для відпочинку туристів, станції обслуговування для велосипедистів, необхідні вказівники, встановлять інформаційні стенди та промаркують маршрути.
"В результаті ми отримаємо базову складову, щоб розвивати велотуристичну інфраструктуру за власні кошти чи ті, які зможемо ще залучати", – додала Жолоб.
Вартість проєкту становить 504 тис. грн. Половину суми фінансують територіальні громади.
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