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Якщо ви заблукали в горах: поради від рятувальників Дотримуйтеся порад ДСНС, готуючись у дорогу та на маршруті У першій половині 2021 року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС врятували 534 особи, з них 340 знадобилася меддопомога

Святі гори, Донецька область. Фото: Balkhovitin / Wikimedia Commons / Via commons.wikimedia.org

Дотримуйтеся порад ДСНС, готуючись у дорогу та на маршруті, повідомляє "Укрінформ". Але якщо надзвичайна ситуація вже виникла, то зберігайте спокій, зорієнтуйтесь, знайдіть річку або потічок, не пересувайтеся в нічний час, уникайте переохолодження, особливо пам'ятайте про відповідальність перед дітьми. За матеріалами офіційних і спеціалізованих сайтів Фото: Укрінформ Читайте також: Рятувальники знайшли тіло туриста з Києва, який ще у лютому заблукав у Карпатах

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