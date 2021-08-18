CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ першій половині 2021 року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС врятували 534 особи, з них 340 знадобилася меддопомогаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
18 08 2021 10:49
Якщо ви заблукали в горах: поради від рятувальників
Дотримуйтеся порад ДСНС, готуючись у дорогу та на маршруті
Святі гори, Донецька область. Фото: Balkhovitin / Wikimedia Commons / Via commons.wikimedia.org
Дотримуйтеся порад ДСНС, готуючись у дорогу та на маршруті, повідомляє "Укрінформ". Але якщо надзвичайна ситуація вже виникла, то зберігайте спокій, зорієнтуйтесь, знайдіть річку або потічок, не пересувайтеся в нічний час, уникайте переохолодження, особливо пам'ятайте про відповідальність перед дітьми.
За матеріалами офіційних і спеціалізованих сайтів
Фото: Укрінформ
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