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18 08 2021 10:49

Якщо ви заблукали в горах: поради від рятувальників

Дотримуйтеся порад ДСНС, готуючись у дорогу та на маршруті
У першій половині 2021 року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС врятували 534 особи, з них 340 знадобилася меддопомога
Якщо ви заблукали в горах: поради від рятувальників Святі гори, Донецька область. Фото: Balkhovitin / Wikimedia Commons / Via commons.wikimedia.org

Дотримуйтеся порад ДСНС, готуючись у дорогу та на маршруті, повідомляє "Укрінформ". Але якщо надзвичайна ситуація вже виникла, то зберігайте спокій, зорієнтуйтесь, знайдіть річку або потічок, не пересувайтеся в нічний час, уникайте переохолодження, особливо пам'ятайте про відповідальність перед дітьми.

За матеріалами офіційних і спеціалізованих сайтів

Фото: Укрінформ

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