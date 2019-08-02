CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдна із компаній Рівненщини зареєструвала торгову марку "Тунель кохання".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Рівненщині запатентували "Тунель кохання"
Тепер власник торгової марки може використовувати сам, а також дозволяти або забороняти використовувати цю назву іншим особам
Тунель кохання. Фото: grynjuk.livejournal.com
Тепер власник торгової марки може використовувати сам, а також дозволяти або забороняти використовувати цю назву іншим особам щодо різних груп класів товарів або послуг, - повідомив Юрій Трачук у Facebook.
Фото: we.org.ua.
Як відомо, "Тунель Кохання" - ботанічний феномен, зелений тунель у лісовому масиві, утворений заростями дерев та кущів. Сплітаючись між собою гілками і листям, вони виглядають наче тунель арочної форми. Тунель довжиною майже 4 км, розташований біля селища Клевань, що у Рівненському районі, не має аналогів у Європі та світі. Тунель - місце паломництва туристів та закоханих пар.
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08 02 2019 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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