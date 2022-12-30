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ПОЛІТИКА

На росії чергова «раптова смерть» - не стало генерального конструктора нових ракет-носіїв

30 грудня 2022, 08:46
На росії чергова «раптова смерть» - не стало генерального конструктора нових ракет-носіїв
Фото: з вільного доступу
Причини смерті чиновника поки що не називаються. Відомо, що Нестеров тривалий час займався розробками ракет

На росії раптово помер колишній гендиректор Державного космічного науково-виробничого центру ім. М. В. Хрунічева полковник Володимир Нестеров у віці 73 років. За життя Нестеров із 1992 року займався проєктом створення нової російської ракети-носія "Ангара", яка вперше була запущена в 2014 році, пише Фокус. 

Причини смерті чиновника поки що не називаються. Відомо, що Нестеров тривалий час займався розробками ракет і пов'язаних із космосом систем, серед них – багаторазова космічна система "Енергія-Буран", ракети "Зеніт", "Буран", "Союз-2", "Протон-М" та інші.

Розробка та створення космічного ракетного комплексу "Ангара" була для рф завданням особливої державної важливості. За допомогою ракети-носія росія може виводити зі своєї території на космічну орбіту апарати всіх типів.


Ворогсмертьрф тероризм

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