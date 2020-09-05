На станції "Академік Вернадський" вперше в історії загинув учасник української експедиції

Відомо, що це перша смерть на станції "Академік Вернадський" за час українських досліджень.

кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович

Фото: Національний антарктичний науковий центр

На станції "Академік Вернадський" 8 травня загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Відомо, що це перша смерть на станції "Академік Вернадський" за час українських досліджень.

"Усі ми знали Василя як дуже спокійну, виважену та добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п’ята його експедиція на станцію "Академік Вернадський". Зараз ми з’ясовуємо всі обставини смерті, попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми", - повідомив керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Він додав, що найближчим часом вирішуватиметься питання доставки тіла в Україну. Обов’язки кухаря на станції наразі по черзі виконуватимуть усі інші учасники експедиції.

Василь Омелянович народився 1985 року. Жив у місті Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівки, яка була у 2011 році (16-та УАЕ), знову і знову повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї УАЕ). Однак п’ята зимівка стала для нього останньою. В останньому дописі у Facebook він закликав шанувати та поважати людей і домівки, де на нас чекають.

У коментарі "BBC News Україна" Дикий розповів, наразі Національний антарктичний науковий центр з’ясовує, чи є шанси доправити до станції іншого кухаря. Можливо, це зможуть зробити з іноземним криголамом, який проходитиме біля острова Галіндез.

Однак, з огляду на глобальний карантин, це може стати проблемою, адже сама 25-а експедиція добиралася до станції понад місяць.