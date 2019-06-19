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На "теплі кредити" для ОСББ виділили додаткові 380 мільйонів, - Зубко

"Завдяки збільшенню фінансування програми для ОСББ у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч сімей) зможуть скористатися "теплими кредитами", а загальний обсяг кредитів, які зможуть залучити ОСББ, сягне понад 760 млн грн"
абінет міністрів розширив програму "теплі" кредити для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 380,6 мільйона гривень.
На "теплі кредити" для ОСББ виділили додаткові 380 мільйонів, - Зубко Фото: slovoidilo.ua

"Завдяки збільшенню фінансування програми для ОСББ у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч сімей) зможуть скористатися "теплими кредитами", а загальний обсяг кредитів, які зможуть залучити ОСББ, сягне понад 760 млн грн", - повідомив Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

За словами урядовця, за час роботи програми "теплі кредити" нею скористалися майже 600 тисяч родин.

Паралельно працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку.

Також у цьому році запрацював Фонд енергоефективності, і перші 15 ОСББ тестують процедури Фонду енергоефективності та впроваджують проекти з модернізації будинків.

У подальшому Фонд зможе опрацьовувати близько 3 тисяч заявок на рік.

Нагадаємо, що Зубко відмовився від участі в парламентських виборах.

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19 06 2019 21:19
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