На "теплі кредити" для ОСББ виділили додаткові 380 мільйонів, - Зубко
"Завдяки збільшенню фінансування програми для ОСББ у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч сімей) зможуть скористатися "теплими кредитами", а загальний обсяг кредитів, які зможуть залучити ОСББ, сягне понад 760 млн грн", - повідомив Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.
За словами урядовця, за час роботи програми "теплі кредити" нею скористалися майже 600 тисяч родин.
Паралельно працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку.
Також у цьому році запрацював Фонд енергоефективності, і перші 15 ОСББ тестують процедури Фонду енергоефективності та впроваджують проекти з модернізації будинків.
У подальшому Фонд зможе опрацьовувати близько 3 тисяч заявок на рік.
Нагадаємо, що Зубко відмовився від участі в парламентських виборах.
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