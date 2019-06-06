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Зубко відмовився від участі в парламентських виборах

"Ви точно не побачите мене в списку"
Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадий Зубко не буде балотуватися в депутати на майбутніх виборах до Верховної Ради, які заплановані на 21 липня.
Зубко відмовився від участі в парламентських виборах Фото: minregion.gov.ua

"Ви точно не побачите мене в списку", - зазначив Зубко, повідомляє LB.ua.

Про причини, за якими віце-прем'єр, який вважається соратником екс-президента Петра Порошенка, відмовився від участі у виборах, читайте в інтерв'ю, яке буде опубліковано наступного тижня.

Нагадаємо, Геннадій Зубко був призначений віце-прем'єром, міністром ЖКГ в грудні 2014 року за прем'єрства Арсенія Яценюка. У 2016 році, коли Кабмін замість Яценюка очолив Володимир Гройсман, він свою посаду в уряді зберіг.

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06 06 2019 20:44
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