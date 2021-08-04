На українському ритейл-ринку набирають популярності універмаги із сусідніх держав - експерт

Незважаючи на пандемію, вже на початку 2021 року відбувся вихід IKEA та Carter's

Наразі активно розвиваються на українському ринку універмаги із сусідніх держав: Польщі (група LPP [Sinsay, CROPP, House, MOHITO, Reserved]), Туреччини (DeFacto, LC Waikiki, FLO).

Серед українських споживачів стрімко набирають популярності універмаги з Польщі й Туреччини, повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі активно розвиваються на українському ринку універмаги із сусідніх держав: Польщі (група LPP [Sinsay, CROPP, House, MOHITO, Reserved]), Туреччини (DeFacto, LC Waikiki, FLO)", - уточнює Олійник.

Саме такі активні бренди прийдуть на зміну тим, які припинили роботу в Україні в 2020 році.

Експерт нагадав, що розширення представленості світових брендів у нашій країні дещо знизилося. Якщо в 2019-му було відкрито магазини 12 нових брендів, то в 2020 році на ринок вийшло лише вісім новачків, і стільки ж брендів прийняло рішення про вихід з українського ринку. У 2020 році з України пішли бренди: Billa, Oasis, In Wear Matinique, ACBC, Claudie Pierlot, TOP Shop/TOP MAN.

Проте Олійник налаштований позитивно.

"Незважаючи на пандемію, вже на початку 2021 року ми спостерігали вихід IKEA та Carter's. Крім того, не припиняються переговори ще з 11 компаніями", - уточнив він.

Експерт виділив ще одну тенденцію в розвитку роздрібної торгівлі: диверсифікація діяльності. Зокрема, "Сільпо" розвиває самостійні бренди: мережа аптек "Біла ромашка", подарунки і сувеніри offtop by silpo, портативна електроніка ringoo. "Епіцентр" диверсифікує бізнес брендами: спортивні товари Intersport, продукти харчування FOOD market, товари для дому "Деко", дитячі товари "EPIC", меблі "Центр меблів", супермаркети електроніки "ЦЕ ТЕ - Центр техніки", косметика і парфумерія Mon cheri.

Нагадаємо, що 1 лютого відкрився перший в Україні магазин IKEA