На українському ритейл-ринку набирають популярності універмаги із сусідніх держав - експерт
Серед українських споживачів стрімко набирають популярності універмаги з Польщі й Туреччини, повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник агентству "Інтерфакс-Україна".
"Наразі активно розвиваються на українському ринку універмаги із сусідніх держав: Польщі (група LPP [Sinsay, CROPP, House, MOHITO, Reserved]), Туреччини (DeFacto, LC Waikiki, FLO)", - уточнює Олійник.
Саме такі активні бренди прийдуть на зміну тим, які припинили роботу в Україні в 2020 році.
Експерт нагадав, що розширення представленості світових брендів у нашій країні дещо знизилося. Якщо в 2019-му було відкрито магазини 12 нових брендів, то в 2020 році на ринок вийшло лише вісім новачків, і стільки ж брендів прийняло рішення про вихід з українського ринку. У 2020 році з України пішли бренди: Billa, Oasis, In Wear Matinique, ACBC, Claudie Pierlot, TOP Shop/TOP MAN.
Проте Олійник налаштований позитивно.
"Незважаючи на пандемію, вже на початку 2021 року ми спостерігали вихід IKEA та Carter's. Крім того, не припиняються переговори ще з 11 компаніями", - уточнив він.
Експерт виділив ще одну тенденцію в розвитку роздрібної торгівлі: диверсифікація діяльності. Зокрема, "Сільпо" розвиває самостійні бренди: мережа аптек "Біла ромашка", подарунки і сувеніри offtop by silpo, портативна електроніка ringoo. "Епіцентр" диверсифікує бізнес брендами: спортивні товари Intersport, продукти харчування FOOD market, товари для дому "Деко", дитячі товари "EPIC", меблі "Центр меблів", супермаркети електроніки "ЦЕ ТЕ - Центр техніки", косметика і парфумерія Mon cheri.
Нагадаємо, що 1 лютого відкрився перший в Україні магазин IKEA
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