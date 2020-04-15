На Волині від коронавірусу помер 19-річний хлопець
Інформацію підтвердив начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк, повідомляє "Волинь24", передає 24 КАНАЛ.
Жодних симптомів коронавірусу чи підозрілих контактів у нього не було. А коли в останній день у пацієнта піднялась температура, медики провели тест на COVID-19, який показав позитивний результат.
"Це пацієнт з важким цукровим діабетом. І рентген робили, наскільки я знаю, але в останній день піднялася температура",– зазначив Ващенюк.
Це – вже четвертий смертельний випадок від коронавірусу на Волині. Серед жертв – водій машини швидкої допомоги Від коронавірусу на Волині помер водій швидкої, який працював у Старовижівській районній лікарні. Загалом у Волинській області зафіксовано вже 100 випадків хвороби.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
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