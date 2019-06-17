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На заході України через негоду без світла залишилися 105 населених пунктів

Шквали обрушилися також на Луганську область
На заході України у Львівській та Закарпатській областях через негоду без світла залишилися 105 населених пунктів.
На заході України через негоду без світла залишилися 105 населених пунктів Фото: polradio.pl

"В ніч з 16 проти 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 105 населених пунктів у двох областях, а саме: Львівська - 67 н.п., Закарпатська - 38 н.п", - йдеться у зведенні ДСНС за 16 червня.

Також негода обрушилася на Луганську область. 16 червня у місті Сватове шквальний вітер пошкодив дах в одній з місцевих шкіл і у 14 житлових будинках.

Вночі через вітер і дощ було знеструмлено два населені пункти.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі ураган обрушився на територію Польщі. Вітер ламав дерева, зривав дахи у будинках.

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17 06 2019 10:42
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