CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа заході України у Львівській та Закарпатській областях через негоду без світла залишилися 105 населених пунктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На заході України через негоду без світла залишилися 105 населених пунктів
Шквали обрушилися також на Луганську область
Фото: polradio.pl
"В ніч з 16 проти 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 105 населених пунктів у двох областях, а саме: Львівська - 67 н.п., Закарпатська - 38 н.п", - йдеться у зведенні ДСНС за 16 червня.
Також негода обрушилася на Луганську область. 16 червня у місті Сватове шквальний вітер пошкодив дах в одній з місцевих шкіл і у 14 житлових будинках.
Вночі через вітер і дощ було знеструмлено два населені пункти.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, що у ніч проти неділі ураган обрушився на територію Польщі. Вітер ламав дерева, зривав дахи у будинках.
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17 06 2019 10:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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