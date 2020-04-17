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На Закарпатті проведуть віртуальну екскурсію сакуровими містами

“В суботу, 18 квітня, об 11-й годині на Закарпатті з колегами проведемо віртуальну екскурсію містами області, що квітують сакурами"
Закарпатські гіди 18 квітня проведуть віртуальну екскурсію містами, де зараз квітне сакура.
На Закарпатті проведуть віртуальну екскурсію сакуровими містами ukrinform.ua/

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив гід Максим Адаменко.

“В суботу, 18 квітня, об 11-й годині на Закарпатті з колегами проведемо віртуальну екскурсію містами області, що квітують сакурами. Під час віртуальної прогулянки ви побачите квітучі сакури різних міст Закарпаття: Ужгород, Мукачево, Виноградів, Перечин, Берегово, Свалява, Іршава”, — сказав Адаменко.

За його словами, у кожному місті окремий гід проводитиме свою мініекскурсію. Сам Максим розкаже про сакури в Мукачеві, де є найдовша алея цих дерев — 1,3 км, найстаріша сакура, яку посадили ще у 20-х роках минулого століття, "шалена сакура", що квітне кілька разів на рік, і навіть взимку, а ще — оригінальні бінарні сакури: на одному дереві щеплена і японська, і місцева вишня, що квітне білим.

Долучитися до віртуальної екскурсії можна буде безкоштовно на сторінці події у Facebook.

Нагадаємо, що попри зруйновані плани прийняти в себе багатьох туристів, охочих насолодитися цвітінням сакури, Ужгород не "опустив гілочок".

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17 04 2020 13:50
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