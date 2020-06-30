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На Закарпатті розквітли лавандові поля

Зазначається, що відвідування "Лавандової гори" можливе лише за попереднім бронюванням
Поблизу міста Перечин Закарпатської області розпочалося масове цвітіння лаванди.
На Закарпатті розквітли лавандові поля Фото: з вільних джерел

Побувати на фіолетових полях, влаштувати фотосесії серед квітів та дегустації продукції з лаванди туристів запросило фермерське господарство "Лавандова гора" на своїй сторінці в Facebook, зазначає "Укрінформ". 

"Дозволяється гарно, культурно проводити час, насолоджуватися цвітінням лаванди, отримувати позитив та незабутні емоції, а також безкоштовно продегустувати нашу продукцію", - сказано у повідомленні.

Фото: Maria Sabo, Lavandova Gora

Фото: Maria Sabo, Lavandova Gora

Загальна площа полів, засіяних не лише лавандою, - 78 гектарів.

Фото: Maria Sabo, Lavandova Gora

На офіційному сайті господарства серед його продукції вказано лавандовий конфітюр, лавандовий сироп, лавандовий сир, набори приправ, солодощі, лавандовий чай тощо.

Фото: Maria Sabo, Lavandova Gora

Зазначається, що відвідування "Лавандової гори" можливе лише за попереднім бронюванням. Квиток коштує 100 гривень з особи за годину перебування для груп від 5 осіб (якщо група менше 5 людей - вартість 500 гривень), за умови фотографування лише власними телефонами. Професійні фотосесії для груп до 5 осіб коштують 950 гривень за годину. Дегустація продукції включена у вартість квитка.

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30 06 2020 15:16
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