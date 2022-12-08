На Закарпатті видобуватимуть сіль - виробництво може перекрити потреби країни на 100%

В Буштині після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт - від 35 до 500 метрів

На Закарпатті видобуватимуть технічну та харчову сіль у Буштинському родовищі, це може перекрити потреби країни на 100%.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Закарпаття готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Нарешті можемо повідомити, що на території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи в межах інвестиційної угоди з ТОВ "Катіон інвест". Мова про кейс, котрий дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Буштині після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт - від 35 до 500 метрів.

Зараз, за словами Микити, вже розпочалися інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників, закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

За інформацією фахівців, вже через 6 місяців буде перша добута сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в такій солі – до 450 тисяч тонн на сезон.

Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.

В ОВА зазначають, що надали інвестору максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у межах індустріального парку, котрі дозволять підприємству швидше розвиватися.

Нагадаємо, у квітні Державне підприємство “Артемсіль”, розташоване у місті Соледар неподалік від Бахмута на Донеччині, зупинилося через постійні ворожі обстріли.

За рік "Артемсіль" видобувало 2 мільйонів тонн солі. Окрім задоволення українських потреб, сіль також ішла на експорт до 15 країн світу. Артемівське родовище кам’яної солі постачало понад 90% солі загалом в Україні.

Раніше на Закарпатті добували сіль у Солотвинському солеруднику - після аварії у 2000-х шахти затопило водою і це стало неможливим.