CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Коростені на Житомирщині 19 квітня підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 у 6-місячного хлопчика.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Житомирщині COVID-19 виявили у 6-місячної дитини
Бунечко зазначив, що у Коростені коронавірус зафіксували у хлопчиків 6 місяців та 7 років
Фото: google.com
Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає "Громадське".
"За результатами лабораторного дослідження 75 проб, кількість хворих на коронавірус зросла на 15 осіб… Станом на зараз загальна чисельність інфікувань становить 226 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 59 людей, в Коростені — 56, та в Бердичеві — 43", — повідомив керівник ОДА.
Бунечко зазначив, що у Коростені коронавірус зафіксували у хлопчиків 6 місяців та 7 років.
Нагадаємо,що Міністр МОЗ Максим Степанов ініціював регулярне тестування медиків на коронавірус – раз на 5 днів.
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