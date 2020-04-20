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На Житомирщині COVID-19 виявили у 6-місячної дитини

Бунечко зазначив, що у Коростені коронавірус зафіксували у хлопчиків 6 місяців та 7 років
У місті Коростені на Житомирщині 19 квітня підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 у 6-місячного хлопчика.
На Житомирщині COVID-19 виявили у 6-місячної дитини Фото: google.com

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає "Громадське".

"За результатами лабораторного дослідження 75 проб, кількість хворих на коронавірус зросла на 15 осіб… Станом на зараз загальна чисельність інфікувань становить 226 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 59 людей, в Коростені — 56, та в Бердичеві — 43", — повідомив керівник ОДА.

Бунечко зазначив, що у Коростені коронавірус зафіксували у хлопчиків 6 місяців та 7 років.

Нагадаємо,що Міністр МОЗ Максим Степанов ініціював регулярне тестування медиків на коронавірус – раз на 5 днів.

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20 04 2020 15:00
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