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НАБУ порушило справу проти Богомолець

Перевіряють її декларації за 2015-2017 роки
Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації кандидатом у президенти - депутатом Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Ольгою Богомолець.
НАБУ порушило справу проти Богомолець Ольга Богомолець. Фото: Starozhytska Mariia/facebook.com

Справу порушено за статтею 366-1 Кримінального кодексу. Кримінальне провадження розслідують з 19 лютого, повідомляє LB.ua.

Джерело повідомило, що перевіряються обставини можливого приховання Богомолець майна за 2015-2017 роки.

У 2017 році Богомолець задекларувала 4,2 млн гривень доходів, 430 тис. доларів, 290 тис. євро готівки.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія, 18 січня, зареєструвала Ольгу Богомолець кандидатом у Президенти України.

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11 03 2019 12:17
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