НАБУ порушило справу проти Богомолець Перевіряють її декларації за 2015-2017 роки

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації кандидатом у президенти - депутатом Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Ольгою Богомолець.

Ольга Богомолець. Фото: Starozhytska Mariia/facebook.com

Справу порушено за статтею 366-1 Кримінального кодексу. Кримінальне провадження розслідують з 19 лютого, повідомляє LB.ua. Джерело повідомило, що перевіряються обставини можливого приховання Богомолець майна за 2015-2017 роки. У 2017 році Богомолець задекларувала 4,2 млн гривень доходів, 430 тис. доларів, 290 тис. євро готівки. Нагадаємо, що Центральна виборча комісія, 18 січня, зареєструвала Ольгу Богомолець кандидатом у Президенти України.

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