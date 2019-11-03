ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації кандидатом у президенти - депутатом Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Ольгою Богомолець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ порушило справу проти Богомолець
Перевіряють її декларації за 2015-2017 роки
Ольга Богомолець. Фото: Starozhytska Mariia/facebook.com
Справу порушено за статтею 366-1 Кримінального кодексу. Кримінальне провадження розслідують з 19 лютого, повідомляє LB.ua.
Джерело повідомило, що перевіряються обставини можливого приховання Богомолець майна за 2015-2017 роки.
У 2017 році Богомолець задекларувала 4,2 млн гривень доходів, 430 тис. доларів, 290 тис. євро готівки.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія, 18 січня, зареєструвала Ольгу Богомолець кандидатом у Президенти України.
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11 03 2019 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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