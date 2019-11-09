НАБУ порушило справу проти Клімкіна та Порошенка

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань службовим становищем ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним і п'ятим президентом, народним депутатом Петром Порошенком.

Кримінальне провадження зареєстровано 23 серпня за рішенням суду, який зобов'язав НАБУ почати розслідування. Провадження ведеться за ст. 364 - зловживання владою або службовим становищем, повідомило НАБУ у відповідь на запит агентства "Українські новини".

Нагадаємо, що раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження за фактом імовірного зловживання владою або службовим становищем генпрокурором Юрієм Луценком.