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НАБУ порушило справу проти Клімкіна та Порошенка

Суд зобов'язав агентство розслідувати можливе зловживання службовим становищем
Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань службовим становищем ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним і п'ятим президентом, народним депутатом Петром Порошенком.
НАБУ порушило справу проти Клімкіна та Порошенка Зліва направо: міністр закордонних справ України Павло Клімкін, президент України Петро Порошенко, заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий. Фото: Михайло Палінчак / прес-служба президента України / DYVYS

Кримінальне провадження зареєстровано 23 серпня за рішенням суду, який зобов'язав НАБУ почати розслідування. Провадження ведеться за ст. 364 - зловживання владою або службовим становищем, повідомило НАБУ у відповідь на запит агентства "Українські новини".

Нагадаємо, що раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження за фактом імовірного зловживання владою або службовим становищем генпрокурором Юрієм Луценком.

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11 09 2019 09:42
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