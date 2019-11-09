ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань службовим становищем ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним і п'ятим президентом, народним депутатом Петром Порошенком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ порушило справу проти Клімкіна та Порошенка
Суд зобов'язав агентство розслідувати можливе зловживання службовим становищем
Зліва направо: міністр закордонних справ України Павло Клімкін, президент України Петро Порошенко, заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий. Фото: Михайло Палінчак / прес-служба президента України / DYVYS
Кримінальне провадження зареєстровано 23 серпня за рішенням суду, який зобов'язав НАБУ почати розслідування. Провадження ведеться за ст. 364 - зловживання владою або службовим становищем, повідомило НАБУ у відповідь на запит агентства "Українські новини".
Нагадаємо, що раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження за фактом імовірного зловживання владою або службовим становищем генпрокурором Юрієм Луценком.
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