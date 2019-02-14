НАБУ проводить обшуки в енергорегулятора

Детективи Національного антикорупційного бюро 14 лютого проводять обшуки у Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Сьогодні (14 лютого - ред) проводився обшук. Комісія виконує усі законні вимоги слідчих. Комісія і раніше надавала усі документи та усі коментарі стосовно справи, по якій ведеться розслідування. Розраховуємо на об'єктивність та неупередженість",- прокоментували обшуки в прес-службі НКРЕКП, інформує "Економічна правда".

Повідомляється, що Нацкомісія працює в штатному режимі.

"Комісія послідовна і відкрита в своїй діяльності та продовжує в рамках законодавства співпрацювати з правоохоронними органами, зокрема з НАБУ", - заявили в НКРЕКП.

Нагадуємо, що НАБУ з 2016 року проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКП, які в 2016 році прийняли постанову № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула Роттердам+).

Слідство підозрює, що екс-голова Дмитро Вовк і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище і діючи в інтересах генеруючих енергокомпаній, навмисне, з метою створення умов отримання ТЕС надприбутків, в січні-березні 2016 року за розробку порядку формування оптової ринкової ціни (Роттердам+) забезпечили включення в нього явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля.

Таким чином, вони створили необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок.

Введення формули "Роттердам+" призвело до підвищення тарифів теплових електростанцій і зростання їх виручки.

70% потужностей ТЕС в Україні контролює холдинг ДТЕК Ріната Ахметова. Введення формули "Роттердам+" зумовило різке зростання вартості єврооблігацій ДТЕК.

ЗМІ повідомляли, що колишній очільник Нацкомісії з регулювання енергетики Дмитро Вовк і його наступниця Оксана Кривенко саботували видачу НАБУ даних формули "Роттердам+".