НАБУ відкрило справу з приводу незадекларованого особняка Поплавського

Депутат через два дні втратить недоторканність

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Михайлом Поплавським, який через два дні втратить недоторканність.

Справу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу, повідомляє LB.ua.

Протягом розслідування перевіряється інформація про можливе приховування Поплавським житлового будинку площею 1 067 кв. м, фотографії якого він регулярно викладав на своїх сторінках у соціальних мережах.

Нагадаємо, що народний депутат Михайло Поплавський користується представницькими автівками марки Mercedes-Benz і будинком площею понад 1000 кв. м, не відображеними у його деклараціях.