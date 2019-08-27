ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Михайлом Поплавським, який через два дні втратить недоторканність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ відкрило справу з приводу незадекларованого особняка Поплавського
Депутат через два дні втратить недоторканність
Михайло Поплавський. Фото: vibori2014.rbc.ua
Справу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу, повідомляє LB.ua.
Протягом розслідування перевіряється інформація про можливе приховування Поплавським житлового будинку площею 1 067 кв. м, фотографії якого він регулярно викладав на своїх сторінках у соціальних мережах.
Нагадаємо, що народний депутат Михайло Поплавський користується представницькими автівками марки Mercedes-Benz і будинком площею понад 1000 кв. м, не відображеними у його деклараціях.
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