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НАБУ завершило розслідування проти екснардепа Крючкова

Розслідування махінацій з договорами переуступки було першою справою Бюро
Національне антикорупційне бюро завершило розслідування проти колишнього нардепа і голови правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережі" Дмитра Крючкова. Він і колишній в.о. голови правління ПАТ "Запоріжжяобленерго" Ігор Корніленко підозрюються в зловживанні службовим становищем, яке призвело до збитків держави на 346 млн гривень.
НАБУ завершило розслідування проти екснардепа Крючкова Фото: Макс Левин / LB.ua

За даними слідства, наприкінці 2014 - на початку 2015 року Крючков і Корніленко оформили п'ять договорів переуступки між "Енергомережами" і "Запоріжжяобленерго". Вони припускали, що боржники "Запоріжжяобленерго" (ДП "ЗТМК", ТОВ "ЗТМК" і "Дніпроспецсталь") перераховують гроші посереднику ХК "Енергомережі", а та розраховується з постачальником енергії. В результаті "Енергомережі" зібрала майже 197 млн гривень, але перерахувала "Запоріжжяобленерго" тільки 1,7 млн гривень, повідомляє LB.ua.

Крючков близько трьох років переховувався від слідства і був екстрадований з Німеччини напередодні президентських виборів. Йому закидають ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливої розтрати держкоштів компанією президента Володимира Зеленського "Кіноквартал".

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