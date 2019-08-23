НАБУ завершило розслідування проти екснардепа Крючкова
За даними слідства, наприкінці 2014 - на початку 2015 року Крючков і Корніленко оформили п'ять договорів переуступки між "Енергомережами" і "Запоріжжяобленерго". Вони припускали, що боржники "Запоріжжяобленерго" (ДП "ЗТМК", ТОВ "ЗТМК" і "Дніпроспецсталь") перераховують гроші посереднику ХК "Енергомережі", а та розраховується з постачальником енергії. В результаті "Енергомережі" зібрала майже 197 млн гривень, але перерахувала "Запоріжжяобленерго" тільки 1,7 млн гривень, повідомляє LB.ua.
Крючков близько трьох років переховувався від слідства і був екстрадований з Німеччини напередодні президентських виборів. Йому закидають ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливої розтрати держкоштів компанією президента Володимира Зеленського "Кіноквартал".
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