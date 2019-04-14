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Напад на авто посла України в Британії: нападник гучно слухав українську музику

Виглядав войовничим і протягом кількох годин гучно слухав у автомобілі українську музику, яку увімкнув "для посольства
Чоловік, який напередодні декілька разів навмисно протаранив службовий автомобіль посла України у Великій Британії, протягом кількох годин перед інцидентом гучно слухав в машині українську музику.
Напад на авто посла України в Британії: нападник гучно слухав українську музику Фото: KATAYAMAHIROAKI/TWITER

Зокрема, цю інформацію розповів один із місцевих жителів, що мешкає біля українського посольства. Дарсі Мерсьє стверджує, що автомобіль нападника під'їхав до посольства близько 7 ранку в суботу, водій гучно увімкнув музику "на знак протесту проти посольства", повідомляє "Європейська правда", посилаючись на дані британських ЗМІ.

"Я попросив його вимкнути музику, а він сказав, що увімкнув  українську музику для українського посольства. Він був трохи войовничий", - розповів чоловік.

Інший житель, Ден, який теж проживає поруч, розповів MailOnline, чо чоловік у "Мерседесі" був на вулиці з гучною музикою  протягом декількох годин - з 7:30 ранку.

Нагадаємо, що в суботу, 13 квітня, відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства.

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14 04 2019 11:56
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