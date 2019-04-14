Напад на авто посла України в Британії: нападник гучно слухав українську музику
Зокрема, цю інформацію розповів один із місцевих жителів, що мешкає біля українського посольства. Дарсі Мерсьє стверджує, що автомобіль нападника під'їхав до посольства близько 7 ранку в суботу, водій гучно увімкнув музику "на знак протесту проти посольства", повідомляє "Європейська правда", посилаючись на дані британських ЗМІ.
"Я попросив його вимкнути музику, а він сказав, що увімкнув українську музику для українського посольства. Він був трохи войовничий", - розповів чоловік.
Інший житель, Ден, який теж проживає поруч, розповів MailOnline, чо чоловік у "Мерседесі" був на вулиці з гучною музикою протягом декількох годин - з 7:30 ранку.
Нагадаємо, що в суботу, 13 квітня, відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства.
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