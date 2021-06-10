Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нарахування штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів розпочнеться з грудня

Нарахування штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів розпочнеться з грудня замість 11 жовтня через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи та значний попит на таку реєстрацію.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюська.

"Усі налякані великими штрафами за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 року штрафів точно не буде (в листопаді також)", - написав він у Facebook у середу.

Як пояснив Малюська, кількість юросіб, які мають подати державному реєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників, перевищує 1 млн, що значно більше за пропускну спроможність реєстраційної системи. Наразі відомості подали 171,333 тис. юросіб.

"Водночас обов'язковою ознакою будь-якого адміністративного правопорушення є наявність вини (ст. 9 Кодексу про адміністративні правопорушення). На думку Мін'юсту, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, відсутня навіть гіпотетична можливість підтвердити належними доказами наявність вини (бодай у форматі необережності) керівника юрособи, який не подав відомості про кінцевого бенефіціарного власника", - підсумував міністр.

"Не рекомендую брати штурмом держреєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про кінцевого бенефіціарного власника", - додав він.

Денис Малюська також зазначив, що проблему має остаточно вирішити законопроект №5807.

Як повідомила заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, комітет рекомендував відстрочити на дев'ять місяців термін подання інформації про кінцевих бенефіціарів для українських компаній і громадських організацій.

"Фактично підтримав законопроект 5807. Сподіваємося проголосувати завтра за основу і в цілому", - додала вона.

10 жовтня завершується термін розкриття даних про бенефіціарів для юросіб, зокрема громадських та неприбуткових організацій.

Читайте також: Штрафи за порушення габаритно-вагових вимог до авто зростуть - підписано закон

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 10 2021 17:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.