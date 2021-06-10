Нарахування штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів розпочнеться з грудня замість 11 жовтня через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи та значний попит на таку реєстрацію.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюська.

"Усі налякані великими штрафами за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 року штрафів точно не буде (в листопаді також)", - написав він у Facebook у середу.

Як пояснив Малюська, кількість юросіб, які мають подати державному реєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників, перевищує 1 млн, що значно більше за пропускну спроможність реєстраційної системи. Наразі відомості подали 171,333 тис. юросіб.

"Водночас обов'язковою ознакою будь-якого адміністративного правопорушення є наявність вини (ст. 9 Кодексу про адміністративні правопорушення). На думку Мін'юсту, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, відсутня навіть гіпотетична можливість підтвердити належними доказами наявність вини (бодай у форматі необережності) керівника юрособи, який не подав відомості про кінцевого бенефіціарного власника", - підсумував міністр.

"Не рекомендую брати штурмом держреєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про кінцевого бенефіціарного власника", - додав він.

Денис Малюська також зазначив, що проблему має остаточно вирішити законопроект №5807.

Як повідомила заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, комітет рекомендував відстрочити на дев'ять місяців термін подання інформації про кінцевих бенефіціарів для українських компаній і громадських організацій.

"Фактично підтримав законопроект 5807. Сподіваємося проголосувати завтра за основу і в цілому", - додала вона.

10 жовтня завершується термін розкриття даних про бенефіціарів для юросіб, зокрема громадських та неприбуткових організацій.

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