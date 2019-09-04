Нардеп від БПП напав на представника Зеленського після ефіру, - ВІДЕО

"Після завершення прямого ефіру представник команди Зеленського коридорами телеканалу рушив до гримерки, проте його перестрів народний депутат із фракції БПП Олег Барна, який, до слова, не був запрошений на ефір, а спеціально завітав на телеканал"

Нардеп від БПП Олег Барна посварився із представником команди Володимира Зеленського Святославом Юрасем, схопив його за горло та порвав сорочку.

Усе це сталося у коридорах телеканалу після ефіру програми, повідомляє ZIK.

Відзначається, що Юраш був гостем програми "Гра з вогнем" з Тетяною Даниленко, де обговорювали тему другого туру президентських виборів та майбутніх дебатів між чинним президентом Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським.

"Після завершення прямого ефіру представник команди Зеленського коридорами телеканалу рушив до гримерки, проте його перестрів народний депутат із фракції БПП Олег Барна, який, до слова, не був запрошений на ефір, а спеціально завітав на телеканал, почувши з телеекрану заяви представника Зе-команди", - йдеться в повідомленні.

Конфлікт між нардепом Барною та Юрашем зафіксувала камера відеоспостереження.

Як видно на відео, після словесної перепалки депутат схопив хлопця за горло і кілька разів стусонув і порвав сорочку.

Розборонила чоловіків охорона телеканалу ZIK. Нардепа вивели з приміщення.

Нагадаємо, що директор соціологічної компанії Фонд "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що Володимир Зеленський може уникати дебатів з чинним главою держави Петром Порошенком, оскільки побоюється втратити частину виборців після того, як озвучить свої плани на посаді президента.