Нардеп від Ляшка переписав на помічницю компанію на Мальті та яхту, - ПК
Згідно з даними офіційного реєстру республіки Мальта, Скуратовський у 2015-2016 роках був єдиним власником мальтійської компанії "Bogena Ltd", повідомляє Центр протидії корупції.
Компанія володіє яхтою із однойменною назвою. У декларації нардепа за 2015-2016 роки не внесена ані мальтійська компанія, ані яхта.
Відзначається, що в офіційному реєстрі Мальти міститься повідомлення про передачу акцій компанії "Bogena LTD" Скуратовським своїй помічниці Олені Добровольській.
Водночас, Скуратовський у відповідь на запит журналістів заявив, що іноді користується яхтою.
Також повідомляється, що у вересні 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо нардепа через декларування недостовірної інформації.
В ході обшуку офісу, який до червня 2017 року належав компанії дружини Скуратовського компанії "Грін-грей", слідчі також виявили документи на яхту "Bogena Ltd".
Згідно з ухвалою суду, окрім компаній Скуратовський не вніс до декларацій за 2015-2016 роки цілий список автомобілів та яхту.
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