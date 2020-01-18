НАСА спробує побудувати місячну базу з грибів

Основним будівельним матеріалом повинен стати міцелій, грибниця, яка буде кріпитися до жорсткого каркаса з синтетичних матеріалів

ослідження під керівництвом Лінн Ротшильд, пропонує задіяти грибні організми в експедиції на Місяць і Марс, щоб побудувати бази, де люди могли б довгий час працювати в комфортних умовах.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) представило проект використання грибів, щоб створити середовище проживання для людей за межами Землі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Дослідження під керівництвом Лінн Ротшильд, пропонує задіяти грибні організми в експедиції на Місяць і Марс, щоб побудувати бази, де люди могли б довгий час працювати в комфортних умовах.

Основним будівельним матеріалом повинен стати міцелій, грибниця, яка буде кріпитися до жорсткого каркаса з синтетичних матеріалів. Стіни притулку складатимуться з трьох шарів. Зовнішній шар - це лід. Його можна побудувати із запасів води, які є на Місяці й Марсі. Він служить захистом від сонячної радіації і переходить у другий шар - ціанобактерії. Ці організми забирають воду з крижаної кори і виробляють кисень для космонавтів і поживні речовини для наступного шару притулку. Третій шар складається безпосередньо з волокон міцелію. Він дозволяє сформувати жорсткі стіни і перешкоджає руху мікроорганізмів всередину і назовні. Міцелій буде генетично модифікований так, щоб не мати можливості рости за межами притулку.

Міцелій передбачається використовувати також для освітлення, очищення води, регуляції режиму вологості і "самолагодження".

Експедиції буде достатньо взяти невелику кількість грибних волокон у сухому вигляді і запустити їх зростання за допомогою води.