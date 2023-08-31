NASA збиратиме космічне сміття за допомогою "сміттєвих пакетів"

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору з досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів США уклало контракт із приватною американською компанією TransAstra на $850 тисяч на розробку мішка для прибирання космічного сміття на орбіті Землі.

Про це пише SpaceNews.

"Потрібно створити спеціальний надувний "мішок", який надуватиметься на орбіті і за допомогою космічного буксира буде збирати сміття. Але перед тим як ця конструкція полетить на орбіту, потрібно буде провести її тестування на Землі", - пише видання.

Це буде другий контракт TransAstra за останні 2 роки на надувні мішки-пастки.

Раніше вони також отримали контракт на ранній стадії від NASA, який спочатку був зосереджений на захопленні астероїдів або космічного каміння.

Але перш ніж така технологія буде готова до космічного польоту, можуть знадобитися роки чи навіть десятиліття.

За оцінками Європейського космічного агентства, на навколоземній орбіті перебуває близько 36 500 об'єктів сміття, ширина яких перевищує десяти сантиметрів. Усі об'єкти, які можна відстежити, налічують близько 330 млн об'єктів - кожен із них більший за один міліметр.