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NASA змогла змінити рух астероїда

Запущений NASA космічний апарат DART зумів змінити траєкторію астероїда "Діморфос" - це перший випадок, коли людство змінило рух небесного тіла.
NASA змогла змінити рух астероїда Фото: з вільного доступу

Про це пише Reuters

Місія вартістю 330 млн доларів, розробка якої тривала сім років, також стала першим у світі випробуванням системи планетарної оборони, покликаної запобігти потенційному зіткненню метеорита із Землею.

Результати спостережень за допомогою телескопа, представлені NASA у Вашингтоні, підтвердили, що DART досяг своєї головної мети: змінити напрямок руху астероїда.

Астрономічні вимірювання, проведені за останні два тижні, засвідчили, що "Діморфос" опинився дещо ближче до більшого батьківського астероїда "Дідімос", навколо якого він обертається, а орбітальний період скоротився на 32 хвилини. Учені передбачали, що удар DART скоротить орбітальний шлях "Діморфоса" щонайменше на 10 хвилин, але успішною вважалася б зміна на 73 секунди. Тож фактична зміна більш ніж на півгодини, з похибкою плюс-мінус дві хвилини, перевершила очікування. Reuters пише, що додатковим фактором зрушення може бути склад "Діморфоса".

Астероїд розміром з "Діморфос" не становив би загрози для всієї планети, але у разі прямого влучання міг би зрівняти із землею велике місто. На думку вчених, астероїди меншого розміру трапляються набагато частіше і становлять більшу, в теорії,  небезпеку в найближчій перспективі.

Раніше повідомлялось, що SpaceX і NASA відправили чотирьох астронавтів на МКС.


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12 10 2022 14:54
ТЕГИ: NASA, астероїд
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