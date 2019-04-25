Насіров може залишитися без запобіжного заходу, - САП

"На жаль, станом на 25 квітня судом не визначено інших дат судових засідань, крім 6 травня"

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров може залишитися без запобіжного заходу.

Наступне засідання у справі Насірова призначено на 10:00 6 травня. Водночас термін запобіжного заходу Насірову закінчується 2 травня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Прокурорами САП до суду внесено клопотання про призначення судового засідання у межах терміну дії покладених обов'язків з метою вирішення питання про продовження цього терміну. Водночас, до суду подано клопотання про продовження терміну дії обов'язків, покладених на підсудних. На жаль, станом на 25 квітня судом не визначено інших дат судових засідань, крім 6 травня", - йдеться в повідомленні.

На їхню думку, це "фактично унеможливлює своєчасне продовження підсудним запобіжного заходу".

Нагадаємо, 4 березня Шевченківський райсуд Києва за власною ініціативою зменшив Насірову розмір застави зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.

Прокурори САП на вимогу сторони захисту почали 7 грудня 2017 року зачитувати повний текст обвинувального акта, що складається з 774 сторінок. Глава САП Назар Холодницький говорив, що зачитування обвинувального акту може затягнутися на два роки.

За версією слідства, Насіров причетний до так званої "газової схеми Онищенка". На думку детективів НАБУ, протягом 2015 року він ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розтермінування сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, залучених у схему, на загальну суму 2,019 млрд грн.

Насірова звинувачують у тому, що рішення ухвалювалися заднім числом і без узгодження з Міністерством фінансів. Крім того, слідство стверджує, що він збрехав "Укргазвидобуванню" і Державній службі геології та надр про відсутність у цих компаній податкового боргу. Цим він приховав факт невиконання ними умов договорів про спільну діяльність в частині сплати ренти, що могло б стати підставою для розірвання договорів.

Обвинуваченим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Потерпілим виступає компанія "Укргазвидобування".