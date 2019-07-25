Наступні 18 місяців матимуть вирішальне значення у боротьбі з потеплінням, - вчені
Такі прогнози дають провідні вчені-кліматологи, повідомляє ВВС.
"Математичне моделювання змін клімату - річ уперта: планету не можна вилікувати протягом наступних кількох років, але можна смертельно поранити через необачність до 2020 року", - казав ще у 2017 році Ганс Йоахім Шеллнгубер, засновник і нині почесний директор Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін.
Як зазначає видання, торік Міжурядова група експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) повідомила, що для того, щоб утримати до кінця століття приріст глобальної середньої температури на рівні нижчому за 1,5°C, необхідно до 2030 року скоротити викиди двоокису вуглецю на 45%.
Проте на сьогодні спостерігачі визнають, що рішучі політичні кроки, які дозволять скоротити викиди СО2, необхідно вжити за наступні 18 місяців.
Як відомо, в грудні 2015 року в Парижі була підписана Кліматична угода щодо утримання приросту середньої температури на планеті на рівні, що значно нижчий за 2 °C, однак прагнучи досягти показника у 1,5 °C. Для цього підписанти домовилися удосконалити свої плани щодо скорочення викидів СО2 до кінця наступного року. Однак сучасні об'єми викидів парникових газів призведуть до зростання глобальної температури на рівні 3,5°C до 2100 року. А оскільки планування зазвичай розробляється на термін від 5-10 років, задля скорочення викидів вуглецю на 45% до 2030 року країни мають скласти чіткі плани до кінця 2020 року.
Нагадаємо, що вчені з Плімутського університету заявили про те, що глобальне танення льодовиків може призвести до вивільнення радіоактивних частинок, які залишилися після випробувань ядерної зброї.
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