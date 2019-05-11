Наступного року пенсіонерам, старшим 80 років, доплачуватимуть 670 грн надбаки - уряд
Така пропозиція міститься у схваленому урядом проєкті бюджету на 2020 рік, який внесли до другого читання Ради, повідомляє "Громадське".
"В першу чергу ми хотіли б подбати про людей, які найбільше потребують підтримки… Наступного року уряд виділить додаткове фінансування для пенсіонерів, старших 80 років", - повідомив під час презентації бюджету на 2020 рік прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Як йдеться з презентації бюджету, розміщеній на сайті уряду, мова йде про виплату додаткових 670 гривень пенсіонерам, старшим за 80 років. При цьому, в уряді не уточнюють, чи це буде одноразова виплата чи вона буде здійснюватися щомісяця.
На нові надбавки уряд передбачив додаткові 806 мільйонів гривень. При цьому загальні видатки з бюджету на пенсії складуть 173 мільярди гривень - це ті видатки, які покривають дефіцит Пенсійного фонду, який мав би самостійно фінансувати пенсії українців.
Нагадаємо, що відтепер пенсію в Україні можна оформити онлайн
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків