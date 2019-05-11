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Наступного року пенсіонерам, старшим 80 років, доплачуватимуть 670 грн надбаки - уряд

"В першу чергу ми хотіли б подбати про людей, які найбільше потребують підтримки"
Кабінет міністрів України планує виплачувати пенсіонерам, старшим за 80 років, додаткові надбавки до пенсії у розмірі 670 гривень.
Наступного року пенсіонерам, старшим 80 років, доплачуватимуть 670 грн надбаки - уряд Фото: gettyimages.com

Така пропозиція міститься у схваленому урядом проєкті бюджету на 2020 рік, який внесли до другого читання Ради, повідомляє "Громадське".

"В першу чергу ми хотіли б подбати про людей, які найбільше потребують підтримки… Наступного року уряд виділить додаткове фінансування для пенсіонерів, старших 80 років", - повідомив під час презентації бюджету на 2020 рік прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як йдеться з презентації бюджету, розміщеній на сайті уряду, мова йде про виплату додаткових 670 гривень пенсіонерам, старшим за 80 років. При цьому, в уряді не уточнюють, чи це буде одноразова виплата чи вона буде здійснюватися щомісяця.

На нові надбавки уряд передбачив додаткові 806 мільйонів гривень. При цьому загальні видатки з бюджету на пенсії складуть 173 мільярди гривень - це ті видатки, які покривають дефіцит Пенсійного фонду, який мав би самостійно фінансувати пенсії українців.

Нагадаємо, що відтепер пенсію в Україні можна оформити онлайн

 
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05 11 2019 14:59
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