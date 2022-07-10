Наступного року Україна візьме участь в Іграх нескорених

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна підписала Кодекс поведінки країн-учасниць у Іграх нескорених Dusseldorf 2023, чим засвідчила бажання України взяти участь у цих змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Кодекс країн-учасниць у Іграх Нескорених Dusseldorf 2023 – це збірка правил, які регулюють проведення Ігор... Підписання Кодексу стало позитивною відповіддю щодо участі в Іграх Нескорених. Відтак Україна офіційно оголосила про наміри брати участь у наступних змаганнях", - зазначають у відомстві.

За словами міністра, участь в Іграх захисників і захисниць України сприятиме не лише їхній реабілітації, а й відкриє поле спортивної дипломатії, яке дасть змогу поділитися з колегами правдивою інформацією про війну в країні.

Крім того, участь української збірної у змаганнях сприятиме набуттю знань, необхідних для розбудови системи спортивної реабілітації поранених ветеранів та військовослужбовців в Україні.

Наразі в державі формується нормативно-правова база щодо функціонування спорту серед ветеранів. Водночас Україна має працювати над створенням осередків ветеранського спорту в громадах - "з необхідним простором, обладнанням, спорядженням та підготовленими кадрами, запровадженням спортивних змагань з адаптивних видів спорту на регіональному та національному рівнях", підкреслила Лапутіна.

Ігри нескорених – це міжнародні спортивні змагання, започатковані у 2014 році як спосіб відновлення та реабілітації поранених ветеранів війни та військовослужбовців за допомогою занять адаптивними видами спорту в оточенні побратимів, друзів та членів родин. Україна бере участь у змаганнях із 2017 року.