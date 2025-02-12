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Українська збірна виборола перші медалі на Іграх Нескорених

12 лютого 2025, 12:02
Українська збірна виборола перші медалі на Іграх Нескорених
Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine
В четвертий змагальний день українці зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи.

Національна збірна України на Іграх Нескорених, які проходятьв Канаді, виборола перші нагороди.

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

В четвертий змагальний день українці зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи. 

Золото отримав Володимир Марченко, срібло - Ярослав Шарком, а бронза - Валерій Одайник. Різниця в часі між золотим і срібним результатом становила менше секунди.

Крім того, срібну нагороду у лижних перегонах сидячи здобув Віктор Дикий, а Анатолій Бирко виграв золото у перегонах IN04. Ще одну медаль у скарбничку української збірної поклав Арсен Рябошапка, який показав другий результат в гірськолижному спорті класу IAS2.

Загалом наша команда завоювала вже шість нагород, з яких дві - золоті, три - срібні й одна бронзова.

Перші Ігри відбулися в 2014 року у Лондоні. 

Українська збірна вперше взяла у них участь в 2017-му, а вже цього року до основного складу української збірної входять 35 спортсменів, усі з яких проходили службу у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року. Загалом участь у Іграх цього року беруть понад 550 поранених бійців з 23 країн.

 
Ігри нескоренихукраїнська збірна

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