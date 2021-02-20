CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТемою обговорення на наступному "Всеукраїнському форумі Україна 30" будуть інфраструктурні питання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наступний форум "Україна 30" буде присвячено інфраструктурі: Зеленський візьме участь
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Про це повідомляється на сайті ОП, пише "Економічна правда".
"Зокрема, йтиметься про продовження Національної програми "Велике будівництво", фінансування довгострокових проектів та роль міжнародних партнерів у цьому процесі. Учасники форуму пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування інфраструктури", - йдеться у публікації.
Також будуть обговорені перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації "Укрзалізниці" та інфраструктури майбутнього.
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20 02 2021 13:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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