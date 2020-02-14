Нацбанк готується скасувати валютні обмеження для бізнесу, але є одна умова

У Національному банку України підготували масштабну валютну лібералізацію для бізнесу. Зокрема, там планують дозволити бізнесу купувати валюту не лише під зобов’язання у контрактах чи щодо сплати кредитів.

Про це повідомляють у прес-службі Нацбанку, повідомляє "Громадське".

"В планах НБУ - скасування купівлі валюти бізнесом виключно під зобов’язання (контракти, сплата кредитів). Такий революційний крок є можливим, але для цього як мінімум має бути остаточно затверджена нова програма з МВФ", - зазначають в українському центральному банку.

Там додають, що скасування купівлі валюти виключно на підставі зобов'язань підприємства відкриє можливість запровадити нові валютні послаблення. Зокрема, надасть підприємствам більше свободи в укладанні форвардних угод під час торгівлі валютою.

З 7 лютого 2019 року в Україні діє новий режим валютного регулювання, передбачений ухваленим законом про валюту.

Зокрема, українцям спростили валютні перекази за кордон, інвестиції українців в іноземні цінні папери та інші операції з валютою. Також українцям дозволили купувати валюту онлайн та у поштових відділеннях.

Також Нацбанк скасував обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом.

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