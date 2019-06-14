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Нацбанк оскаржив відсторонення від посади заступниці глави НБУ Рожкової

"Наголошуємо на тому, що станом на цей момент ухвала Баришівського районного суду Київської області не була отримана Національним банком в установленому чинним процесуальним законодавством порядку"
Національний банк оскаржив рішення Баришівського райсуду Київської області щодо відсторонення від посади заступниці глави НБУ Катерини Рожкової.
Нацбанк оскаржив відсторонення від посади заступниці глави НБУ Рожкової Фото: auditagency.com.ua

Відповідне клопотання регулятор подав 14 червня, воно "обґрунтоване грубим порушенням судом норм процесуального та матеріального права", повідомляє прес-служба Нацбанку.

Розглянути це клопотання Баришівський суд повинен до 19 червня включно. Водночас у НБУ зазначили, що ще не отримали першу ухвалу суду.

"Наголошуємо на тому, що станом на цей момент ухвала Баришівського районного суду Київської області не була отримана Національним банком в установленому чинним процесуальним законодавством порядку", - йдеться в заяві.

Також регулятор підкреслив, що, на його думку, рішення про відсторонення Рожкової - нікчемне.

13 червня стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення, яким заборонив Рожковій виконувати свої повноваження та брати участь у засіданнях правління Національного банку України.

Нагадаємо, що попри це рішення суду, Рожкова продовжує працювати в Нацбанку.

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14 06 2019 22:43
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