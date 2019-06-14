Нацбанк оскаржив відсторонення від посади заступниці глави НБУ Рожкової
Відповідне клопотання регулятор подав 14 червня, воно "обґрунтоване грубим порушенням судом норм процесуального та матеріального права", повідомляє прес-служба Нацбанку.
Розглянути це клопотання Баришівський суд повинен до 19 червня включно. Водночас у НБУ зазначили, що ще не отримали першу ухвалу суду.
"Наголошуємо на тому, що станом на цей момент ухвала Баришівського районного суду Київської області не була отримана Національним банком в установленому чинним процесуальним законодавством порядку", - йдеться в заяві.
Також регулятор підкреслив, що, на його думку, рішення про відсторонення Рожкової - нікчемне.
13 червня стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення, яким заборонив Рожковій виконувати свої повноваження та брати участь у засіданнях правління Національного банку України.
Нагадаємо, що попри це рішення суду, Рожкова продовжує працювати в Нацбанку.
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