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Нацбанк підвищив гривню до 24,48

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4249 грн
Нацбанк України на п'ятницю, 21 лютого, зміцнив офіційний курс гривні на чотири копійки - до 24,4777 гривні за долар проти 24,5231 гривні за долар у четвер.
Нацбанк підвищив гривню до 24,48 Фото: з відкритих джерел

Такі дані наведено на сайті НБУ,передає УКРІНФОРМ.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4249 грн проти 26,4862 грн напередодні.

Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що у 2020 році існує висока ймовірність того, що гривня збереже тенденцію до зміцнення.

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21 02 2020 12:20
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