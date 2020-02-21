Нацбанк підвищив гривню до 24,48 Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4249 грн

Нацбанк України на п'ятницю, 21 лютого, зміцнив офіційний курс гривні на чотири копійки - до 24,4777 гривні за долар проти 24,5231 гривні за долар у четвер.

Фото: з відкритих джерел

Такі дані наведено на сайті НБУ,передає УКРІНФОРМ. Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4249 грн проти 26,4862 грн напередодні. Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що у 2020 році існує висока ймовірність того, що гривня збереже тенденцію до зміцнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію