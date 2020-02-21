БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНацбанк України на п'ятницю, 21 лютого, зміцнив офіційний курс гривні на чотири копійки - до 24,4777 гривні за долар проти 24,5231 гривні за долар у четвер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк підвищив гривню до 24,48
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4249 грн
Фото: з відкритих джерел
Такі дані наведено на сайті НБУ,передає УКРІНФОРМ.
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4249 грн проти 26,4862 грн напередодні.
Нагадаємо, що у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що у 2020 році існує висока ймовірність того, що гривня збереже тенденцію до зміцнення.
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21 02 2020 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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