Нацбанк підвищив тарифи на забезпечення банків банкнотами крупного номіналу
Про це пише профільне видання Finclub з посиланням на постанову №122 про внесення змін до тарифів на послуги (операції), які надає Нацбанк у системі електронних платежів і у сфері розрахунково-касового обслуговування, передає LB.ua.
"Якщо раніше банки отримували в Національного банку готівку всіх номіналів за однаковим тарифом, то тепер отримувати готівку високих номіналів стане дорожче. Це зроблено для того, щоб забезпечувати розмінними грошима в обігу і стимулювати банки одержувати не тільки високі номінали банкнот. У громадян і касирів будуть різні банкноти для розміну і видачі решти під час розрахунків", - повідомили в НБУ.
Раніше тариф на підкріплення готівкою кас банків становив 0,2% від суми виданих банкнот і обігових монет.
Тепер він буде диференційований: тариф 0,2% буде застосовуватися тільки у разі підкріплення банків готівкою номіналом від 1 до 100 грн.
За умови отримання банкнот номіналом від 200 до 500 грн банки заплатять НБУ 0,25% від отриманої суми.
Отримання купюр у 1000 грн обійдеться банкам у 0,3%.
У зв'язку з виведенням з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок Нацбанк прибирає безкоштовний тариф за підкріплення кас банками монетами цих номіналів.
Вводиться новий безкоштовний тариф на видачу готівки (банкнот, обігових і розмінних монет) кас банків у межах зданих ними сум вилучених і виведених з обігу банкнот, обігових і розмінних монет.
Тариф на видачу банкам банкнот в обсягах зданих ними невідсортованих банкнот підвищиться вдвічі - з 0,15% до 0,3%.
Нагадаємо, що Національний банк України відкликав банківську ліцензію в Укрсоцбанку і виключив його з державного реєстру банків у результаті його приєднання до Альфа-Банку.
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