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Нацбанк спростував використання неліцензійного шрифту на нових банкнотах

"Художники створювали всю графіку самостійно"
Національний банк заперечує, що на банкноті номіналом 1000 гривень використаний неліцензійний шрифт.
Нацбанк спростував використання неліцензійного шрифту на нових банкнотах Фото:Нацбанк

Банк спростував інформацію, оприлюднену в соціальних мережах, про використання неліцензійного шрифту, повідомляє пресслужба НБУ.

"Однією з особливостей дизайну гривневих банкнот є те, що всі зображення на банкнотах є авторською графікою. ... Художники, які працюють над їх дизайном, не використовують готові малюнки або шрифти - вони власноруч створюють векторні графічні елементи дизайну, зокрема і буквений напис номіналу банкноти", - йдеться в повідомленні.

"Використання авторських творів замість готових продуктів передбачено для забезпечення високого рівня захищеності банкнот, оскільки підробити авторське зображення складніше, ніж скопіювати готове", - зазначили у Нацбанку.

В НБУ зазначили, що жоден з елементів на банкнотах не є копією готових продуктів, а частковий збіг окремих елементів на банкноті із зображеннями у відкритих джерелах "може бути пов'язаний з творчою обробкою публічно доступних матеріалів".

Нагадаємо, що Національний банк України вводить в обіг онову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року.

 

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12 07 2019 18:59
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