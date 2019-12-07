Нацбанк спростував використання неліцензійного шрифту на нових банкнотах

Національний банк заперечує, що на банкноті номіналом 1000 гривень використаний неліцензійний шрифт.

Банк спростував інформацію, оприлюднену в соціальних мережах, про використання неліцензійного шрифту, повідомляє пресслужба НБУ.

"Однією з особливостей дизайну гривневих банкнот є те, що всі зображення на банкнотах є авторською графікою. ... Художники, які працюють над їх дизайном, не використовують готові малюнки або шрифти - вони власноруч створюють векторні графічні елементи дизайну, зокрема і буквений напис номіналу банкноти", - йдеться в повідомленні.

"Використання авторських творів замість готових продуктів передбачено для забезпечення високого рівня захищеності банкнот, оскільки підробити авторське зображення складніше, ніж скопіювати готове", - зазначили у Нацбанку.

В НБУ зазначили, що жоден з елементів на банкнотах не є копією готових продуктів, а частковий збіг окремих елементів на банкноті із зображеннями у відкритих джерелах "може бути пов'язаний з творчою обробкою публічно доступних матеріалів".

Нагадаємо, що Національний банк України вводить в обіг онову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року.