Нацбанк цього тижня купив на ринку 120 мільйонів доларів

Цього тижня (11-13 жовтня) Нацбанку купив на міжбанку 119,6 млн доларів.

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Про це свідчать дані НБУ, повідомляє "Економічна правда".

Минулого тижня (4-8 жовтня) НБУ купив на міжбанку 228 млн дол, не продаючи валюту.

27 вересня - 1 жовтня регулятор викупив на ринку 15 млн дол.

А у період з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол.

Загалом із початку року Нацбанк купив 1,904 млрд дол, продав - 197 млн дол.

У 2020 році НБУ купив на ринку 4,93 млрд дол, продав - 3,89 млрд дол.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 18 жовтня на рівні 26,34 гривні.

13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.