БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЦього тижня (11-13 жовтня) Нацбанку купив на міжбанку 119,6 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк цього тижня купив на ринку 120 мільйонів доларів
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані НБУ, повідомляє "Економічна правда".
Минулого тижня (4-8 жовтня) НБУ купив на міжбанку 228 млн дол, не продаючи валюту.
27 вересня - 1 жовтня регулятор викупив на ринку 15 млн дол.
А у період з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол.
Загалом із початку року Нацбанк купив 1,904 млрд дол, продав - 197 млн дол.
У 2020 році НБУ купив на ринку 4,93 млрд дол, продав - 3,89 млрд дол.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 18 жовтня на рівні 26,34 гривні.
13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.
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15 10 2021 13:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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