Нацбанк відсудив у Коломойського нерухомість у Дніпрі

Національний банк України відсудив у компанії "Арлан", яка належить колишнім власникам "ПриватБанку" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, нерухомість у Дніпрі.

Олігархи подали апеляцію на це рішення суду, повідомляє Finbalance.

Нерухомість перебувала у заставі "ПриватБанку" до націоналізації. Згодом банк надав її у забезпечення кредиту рефінансування НБУ. У суді Нацбанк відсудив її для того, аби нею погасити кредит рефінансування.

Приміщення знаходиться за адресою вулиця Святослава Хороброго (раніше Чкалова), 27. За даними з відкритих джерел, за цією адресою також знаходиться відділення "ПриватБанку".

Зазначається, що компанія Коломойського подала апеляцію на це рішення суду: Центральний апеляційний господарський суд вже відкрив відповідне провадження.

Рішення про конфіскацію у Коломойського та Боголюбова майна було засекреченим, дізнатися про нього вдалося лише завдяки відкриттю апеляційного провадження.

Також, Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".