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Нацбанк зміцнив гривню до 24,74

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,7413 грн за долар
Національний банк України на п'ятницю, 6 березня 2020 року, зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок - до 24,7413 грн за долар проти 24,8908 грн за долар у четвер.
Нацбанк зміцнив гривню до 24,74 Фото: Громадське

Такі дані наведено на сайті НБУ, передає УКРІНФОРМ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,7413 грн за долар проти 24,8908 грн за долар у четвер, курс гривні до євро встановлено на рівні 27,6942 грн проти 27,7047 грн напередодні.

Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня, 2 березня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 24,59 грн за долар.

Нагадаємо, що Національний банк України з 25 лютого вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень.

 
 
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06 03 2020 12:00
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