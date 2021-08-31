НОВИНИНаціональний банк України на вівторок, 31 серпня 2021 року, зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок - до 26,8601 грн за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,86
Фото: НБУ
Як передає Укрінформ, такі дані наведено на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 31 серпня 2021 року встановлено на рівні 26,8601 грн за долар проти 26,929 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 31,6963 грн за євро проти 31,6645 грн за євро напередодні.
Нагадаємо, що Україна отримала 2,7 мільярда доларів від МВФ
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 08 2021 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На ЛГБТ-прайд у німецькому Кельні вийшли майже 10 тисяч осіб
- ФОТО Британка знайшла на горищі листування про Голодомор
- ФОТО У Хмельницькому молодята замовили замість букетів корм для собак із притулку
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам