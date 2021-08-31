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Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,86

Національний банк України на вівторок, 31 серпня 2021 року, зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок - до 26,8601 грн за долар.
Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,86 Фото: НБУ

Як передає Укрінформ, такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 31 серпня 2021 року встановлено на рівні 26,8601 грн за долар проти 26,929 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 31,6963 грн за євро проти 31,6645 грн за євро напередодні.

Нагадаємо, що Україна отримала 2,7 мільярда доларів від МВФ

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31 08 2021 09:20
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