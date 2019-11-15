Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Національні творчі спілки будуть фінансуватися попроектно, - Бородянський

Міністерство переглядає принцип фінансування спілок художників, письменників, журналістів і т.д
Національні творчі спілки отримуватимуть державне фінансування згідно з тією діяльністю, яку ведуть і яка помітна в суспільстві.
Національні творчі спілки будуть фінансуватися попроектно, - Бородянський Фото: з вільних джерел

Про це заявив міністр культури Володимир Бородянський на зустрічі з журналістами і редакторами ЗМІ, передає кореспондент LB.ua.

"Я вважаю несправедливим той факт, що національні творчі спілки отримують державне фінансування за замовчуванням, - зазначив міністр. - Вони повинні отримувати гроші попроєктно, згідно з тією роботою, яку вони роблять і яку бачить суспільство".

Зокрема, у видатковій частині закону про державний бюджет на 2020 рік, у стаття про спілки, фігурує "Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками і Всеукраїнським товариством "Просвіта". У ній закладено близько 24,6 млн грн. Раніше ця бюджетна стаття називалася "Фінансова підтримка національних творчих спілок і Всеукраїнського товариства "Просвіта", 2019 року на неї виділили 87,5 млн грн.

Усього в бюджеті Міністерства культури, молоді та спорту на 2020 рік - 15 млрд грн.

Нагадаємо, що Гірники Первомайськвугілля у Луганській області другу добу відмовляються виходити з шахт, вимагаючи погасити заборгованості з виплат зарплат. До них приєдналися співробітники ще двох шахт.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2019 16:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.