На Луганщині гірняки другу добу не виходять з шахт через невиплату зарплат
Як повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, до протесту 45 гірників держпідприємства Первомайськвугілля 13 листопада долучилися ще 19 співробітників шахт Тошківська і Карбоніт, повідомляє "Громадське".
"Вимога одна - погашення заборгованості із заробітної плати. На сьогодні загальна заборгованість на держпідприємстві становить 244,44 млн грн", - повідомив Волинець.
За його словами, ситуація у шахтарських колективах досить напружена.
12 листопада Волинець повідомив, що 45 гірників шахти Гірська ДП Первомайськвугілля протестують під землею.
"Вони відмовилися підійматися на поверхню в знак протесту проти невиплати заробітної плати за червень - жовтень і протестуватимуть у підземних умовах", - написав він.
13 листопада Незалежна профспілка гірників України оголосила "Національний трудовий конфлікт". Його пояснили тривалим масовим порушенням конституційного права на вчасну оплату праці.
Нагадаємо, що уряд пропонує виділити додаткові 622 млн грн на шахти, а збиткові
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків