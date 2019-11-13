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На Луганщині гірняки другу добу не виходять з шахт через невиплату зарплат

"Вимога одна - погашення заборгованості із заробітної плати. На сьогодні загальна заборгованість на держпідприємстві становить 244,44 млн грн", - повідомив Волинець
Гірники Первомайськвугілля у Луганській області другу добу відмовляються виходити з шахт, вимагаючи погасити заборгованості з виплат зарплат. До них приєдналися співробітники ще двох шахт.
На Луганщині гірняки другу добу не виходять з шахт через невиплату зарплат Фото: facebook.com/pavllis

Як повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, до протесту 45 гірників держпідприємства Первомайськвугілля 13 листопада долучилися ще 19 співробітників шахт Тошківська і Карбоніт, повідомляє "Громадське".

"Вимога одна - погашення заборгованості із заробітної плати. На сьогодні загальна заборгованість на держпідприємстві становить 244,44 млн грн", - повідомив Волинець.

За його словами, ситуація у шахтарських колективах досить напружена.

12 листопада Волинець повідомив, що 45 гірників шахти Гірська ДП Первомайськвугілля протестують під землею. 

"Вони відмовилися підійматися на поверхню в знак протесту проти невиплати заробітної плати за червень - жовтень і протестуватимуть у підземних умовах", - написав він.

13 листопада Незалежна профспілка гірників України оголосила "Національний трудовий конфлікт". Його пояснили тривалим масовим порушенням конституційного права на вчасну оплату праці.

 

Нагадаємо, що уряд пропонує виділити додаткові 622 млн грн на шахти, а збиткові

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13 11 2019 14:54
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