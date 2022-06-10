БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Січ", якого було визнано неплатоспроможним на початку серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Національний банк ухвалив рішення ліквідувати "Банк Січ"
Фото:112.ua
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
Зазначається, що регулятор вдався до такого кроку зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "БАНК СІЧ" вступає в силу з 10 жовтня 2022 року.
Правління Нацбанку 9 серпня віднесло "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних – банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу через брак коштів. Після цього Фонд гарантування розпочав виведення "Банку Січ" з ринку та ввів у нього тимчасову адміністрацію.
Тоді київська влада заявила, що планує створити Муніципальний банк та подати заявку на виведення з ринку збанкрутілого "Банку Січ".
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06 10 2022 22:17 МЕДІА
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