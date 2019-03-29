Нацрада може перевірити телеканали через трансляцію "Слуги народу"
"Наразі ініціюю моніторинг ефіру окремих телеканалів, які демонструють в своєму ефірі ті серії серіалу "Слуга народу-3", в яких йдеться про так званий "розпад України", з метою неупередженого вивчення на предмет порушення вимог українського законодавства", - зазначив Костинський, повідомляє "Укрінформ".
Він зауважив, що неприємно вражений спекуляціями творців серіалу на теми територіальної цілісності України і Революції Гідності.
"Саме так, ці "творчі фантазії" вважаю саме спекуляціями. Обурений тим, що ці спекуляції транслюються в ефірі окремих українських телеканалів напередодні виборів Президента України", - уточнив член регулятора.
На підтвердження своїх слів Костинський зацитував фрази із серіалу: "...После шести "Майданов" люди предпочитают помалкивать... То есть, Украины больше нет..."
"В умовах тимчасової окупації Криму, частини Донецької і Луганської областей України Російською Федерацією, в умовах 5 років російсько-української війни, тотальних переслідувань російськими спецслужбами кримських татар і українців в Криму, а також переслідувань на півострові Православної церкви України, подібний контент в ефірі українського телебачення особисто вважаю неприйнятним і принизливим", — наголосив Костинський.
Водночас він пояснив, що завдання членів Нацради полягає у тому, щоб оперативно реагувати на сумнівний, з точки зору Доктрини інформаційної безпеки, телевізійний продукт, який, зокрема, провокує обурення громадян України, і перевіряти його на предмет порушення вимог статті 6 Закону "Про телебачення і радіомовлення" і вимог статті 28 Закону "Про інформацію".
Нагадаємо, що Комітет виборців України закликає кандидата у президенти Володимира Зеленського оплатити із виборчого фонду показ фільму "Слуга народу 3".
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