Нацрада звернеться до суду для анулювання ліцензії каналу NewsOne

Телеканал раніше був оштрафований, але порушень не усунув

5 вересня Національний рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne через систематичне розпалювання ворожнечі в ефірі.

"Розпалювання ворожнечі Нацрада бачить у висловлюваннях Віктора Медведчука і Юрія Бойка в трансляції з'їзду "Опозиційної платформи - За життя" 11 червня, Олени Лукаш у програмі "Суб'єктивні підсумки" 1 липня, Андрія Лесика і Анатолія Могильова в програмі "Протистояння" 28 червня, Вадима Рабіновича в програмі "Великий вечір" 1 липня, Юрія Павленка, Вадима Рабіновича, Сергія Шабовта, ведучих Олени Зінченко й Олександра Шелеста в програмі Live 8 липня, Євгена Червоненка в програмі "Дикий Live" 8 липня, Іллі Киви в програмі "Тема" 8 липня. Зокрема, вони називали фашистами представників попередньої влади і їхніх прихильників, а також тих, хто виходив на мітинги проти каналу NewsOne", - повідомляє "Детектор Медіа".

Крім того, Нацрада отримала висновок Незалежної медійної ради, яка виявила в ефірі NewsOne розпалювання ворожнечі та порушення вимог об'єктивності.

Відповідно до закону "Про телебачення і радіомовлення", Нацрада може звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії тільки після застосування санкцій "оголошення попередження" і "стягнення штрафу" за порушення мовником однієї і тієї ж норми закону протягом року.

Член Нацради Сергій Костинський нагадав, що в серпні-вересні 2018 року Нацрада застосувала до телеканалу санкцію штрафу (досі не сплачено). Також NewsOne був зобов'язаний упродовж двох тижнів привести свою діяльність у відповідність до законодавства.

"Для перевірки, чи усунено порушення, в червні-липні 2019 року було проведено моніторинг телеканалу. Моніторинг зафіксував поширення в ефірі каналу висловлювань, що мають ознаки розпалювання ворожнечі і ненависті, що свідчить про неусунення ліцензіатом порушень законодавства. У зв'язку з цим 9 липня Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку каналу", - пояснив Костинський.

Нагадаємо, наприкінці липня Нацрада перевірила телеканал NewsOne, що належить голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку, через анонсований телеміст з "Росією-1". Цей анонс викликав великий резонанс в Україні, і в результаті знову було порушено питання про введення санкцій щодо телеканалу NewsOne.

Секретар РНБО Олександр Данилюк назвав такі дії провокаційними і підкреслив, що в цій ситуації Україна "повинна реагувати впевнено, без зайвих емоцій і паніки". Він додав, що в РНБО вже працюють над рішеннями.