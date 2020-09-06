Наукового підтвердження повторного зараження COVID-19 ще немає – Степанов
Про це на брифінгу 9 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У науковій пресі зустрічається така інформація, є відповідні роботи. Але потрібно пам'ятати, що коронавірусна хвороба - зовсім нова інфекція, яка є в світі. Постійно тривають дослідження, в тому числі і дослідження повторного інфікування людини, яка вже перехворіла. Але науково доказових статей або досліджень, які чітко могли б сказати, що таке точно може бути, ми поки що не бачимо", - сказав Степанов.
Він зазначив, що українські науковці та фахівці наразі доводів про повторне зараження коронавірусом МОЗ не надавали.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 9 червня в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало.
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