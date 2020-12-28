Науковці з'ясували, як бактеріям вдається виживати під брилами льоду

Це може стати ключем до розгадки позаземного життя

Американські вчені знайшли пояснення, як під багатовіковими брилами льодовиків, без світла та інших джерел енергії вдається виживати деяким бактеріям.

Своє дослідження група американських науковців з Університету штату Монтана опублікувала на порталі Національної академії наук США (PNAS), повідомляє "Громадське".

Річ у тім, що науковці вже давно виявили у льодовиках бактерії-екстремофіли, тобто такі, що виживають в екстремальних умовах. Було встановлено, що вони підтримують свій метаболізм вуглекислим газом та його реакціями з воднем.

Однак де саме вони його беруть у глибинах льоду - залишалося таємницею. Без зовнішнього джерела енергії розчепити воду та отримати іони цього газу було б нереальним.

Щоб з'ясувати, як саме харчуються бактерії, дослідники зібрали їх зразки з осадових порід льодовиків у Канаді та Ісландії. Аналіз показав, що вони не виробляли водень самі, але активно його використовували.

Тоді науковці перейшли до польових спостережень та з'ясували, що мізерна кількість потрібного бактеріям газу виробляється через руйнування осадових порід масами льоду. Так молекули води реагують на найдрібніші частинки силікатів, що утворюються під час цього процесу.

Водночас брилам льоду не обов'язково рухатися горизонтальною площиною, досить і вертикального навантаження льодової маси.

На думку науковців, цих дрібок газу вистачає невеликим колоніям мікроорганізмів для підтримки хемосинтезу. Такі місця у льодовиках є чудовими "сейфами" для найпростіших форм життя, що допоможуть зберегти його у найбільш несприятливі для Землі часи. Водночас це дає вченим надію щодо позаземного життя, яке могло б так само "законсервуватися".

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