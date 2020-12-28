Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Науковці з'ясували, як бактеріям вдається виживати під брилами льоду

Це може стати ключем до розгадки позаземного життя
Американські вчені знайшли пояснення, як під багатовіковими брилами льодовиків, без світла та інших джерел енергії вдається виживати деяким бактеріям.
Науковці з Фото: warnet.ws

Своє дослідження група американських науковців з Університету штату Монтана опублікувала на порталі Національної академії наук США (PNAS), повідомляє "Громадське".

Річ у тім, що науковці вже давно виявили у льодовиках бактерії-екстремофіли, тобто такі, що виживають в екстремальних умовах. Було встановлено, що вони підтримують свій метаболізм вуглекислим газом та його реакціями з воднем.

Однак де саме вони його беруть у глибинах льоду - залишалося таємницею. Без зовнішнього джерела енергії розчепити воду та отримати іони цього газу було б нереальним.

Щоб з'ясувати, як саме харчуються бактерії, дослідники зібрали їх зразки з осадових порід льодовиків у Канаді та Ісландії. Аналіз показав, що вони не виробляли водень самі, але активно його використовували.

Тоді науковці перейшли до польових спостережень та з'ясували, що мізерна кількість потрібного бактеріям газу виробляється через руйнування осадових порід масами льоду. Так молекули води реагують на найдрібніші частинки силікатів, що утворюються під час цього процесу.

Водночас брилам льоду не обов'язково рухатися горизонтальною площиною, досить і вертикального навантаження льодової маси.

На думку науковців, цих дрібок газу вистачає невеликим колоніям мікроорганізмів для підтримки хемосинтезу. Такі місця у льодовиках є чудовими "сейфами" для найпростіших форм життя, що допоможуть зберегти його у найбільш несприятливі для Землі часи. Водночас це дає вченим надію щодо позаземного життя, яке могло б так само "законсервуватися". 

Читайте також: Дим від пожеж може переносити інфекційні та грибкові захворювання

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2020 09:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.