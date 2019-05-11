Навіть нетривалі пробіжки зменшують ризик передчасної смерті - дослідження

Відповідно до вказівок Всесвітньої організації охорони здоров’я, дорослим у віці від 18 до 64 років слід щодня здійснювати 150 хвилин помірних або 75 хвилин енергійних занять

Збільшення кількості пробіжок може призвести до значного поліпшення здоров'я та тривалості життя населення. Однак навіть нетривалі пробіжки зменшують ризик передчасної смерті.

Такого висновку дійшли дослідники з інститутів Австралії, Таїланду та Фінляндії, які аналізували 14 попередніх досліджень зі США, Великої Британії, Китаю та Данії, повідомляє "Громадське".

У дослідженнях, якими вони користувались, були дані про 232 тисячі 149 учасників за періоди часу від 5,5 до 35 років.

Вчені з'ясували, що люди, які пробігали будь-яку відстань, стикалися з ризиком передчасної смерті від будь-яких причин на 27% рідше, ніж ті, хто цього не зробив.

Біг також пов’язують зі зменшенням ризику смерті від серцево-судинних захворювань та раку на 30% та 23% відповідно.

"Наші результати можуть мотивувати фізично неактивних людей займатись бігом, а тих, хто вже біжить, продовжувати це робити", - сказав провідний науковий співробітник Желко Педішич.

Водночас, дослідники стверджують, що медичні працівники іноді з певним острахом радять займатися бігом, "оскільки енергійне напруження пов'язують з раптовою серцевою смертю".

Однак Педішич та його команда не підтримують таку гіпотезу, зазначаючи, що користь від бігу переважає ризики. При цьому науковці наголошують, що в кожному конкретному випадку варто консультуватися з лікарями, оскільки біг може бути дозволений не всім.

Водночас, дослідники зазначають, що триваліші пробіжки не обов'язково додатково знижуватимуть ризик передчасної смерті.

Відповідно до вказівок Всесвітньої організації охорони здоров’я, дорослим у віці від 18 до 64 років слід щодня здійснювати 150 хвилин помірних або 75 хвилин енергійних занять.

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