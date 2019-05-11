Навіть нетривалі пробіжки зменшують ризик передчасної смерті - дослідження
Такого висновку дійшли дослідники з інститутів Австралії, Таїланду та Фінляндії, які аналізували 14 попередніх досліджень зі США, Великої Британії, Китаю та Данії, повідомляє "Громадське".
У дослідженнях, якими вони користувались, були дані про 232 тисячі 149 учасників за періоди часу від 5,5 до 35 років.
Вчені з'ясували, що люди, які пробігали будь-яку відстань, стикалися з ризиком передчасної смерті від будь-яких причин на 27% рідше, ніж ті, хто цього не зробив.
Біг також пов’язують зі зменшенням ризику смерті від серцево-судинних захворювань та раку на 30% та 23% відповідно.
"Наші результати можуть мотивувати фізично неактивних людей займатись бігом, а тих, хто вже біжить, продовжувати це робити", - сказав провідний науковий співробітник Желко Педішич.
Водночас, дослідники стверджують, що медичні працівники іноді з певним острахом радять займатися бігом, "оскільки енергійне напруження пов'язують з раптовою серцевою смертю".
Однак Педішич та його команда не підтримують таку гіпотезу, зазначаючи, що користь від бігу переважає ризики. При цьому науковці наголошують, що в кожному конкретному випадку варто консультуватися з лікарями, оскільки біг може бути дозволений не всім.
Водночас, дослідники зазначають, що триваліші пробіжки не обов'язково додатково знижуватимуть ризик передчасної смерті.
Відповідно до вказівок Всесвітньої організації охорони здоров’я, дорослим у віці від 18 до 64 років слід щодня здійснювати 150 хвилин помірних або 75 хвилин енергійних занять.
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